Петербуржец зарезал сожительницу в ее день рождения

Санкт-Петербург, 3 марта. Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве сожительницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Труп 51-летней петербурженки был найден в ее квартире на проспекте Ветеранов. По данным судебно-медицинской экспертизы, тело погибшей женщины пролежало около четырех суток. Правоохранители установили, что перед трагедией гражданка отмечала свой 51-й день рождения. Подозреваемым стал ее молодой 34-летний сожитель.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Злоумышленник был задержан в доме на улице Петра Лаврова. Следователями было установлено, что между мужчиной и женщиной произошел серьезный конфликт, когда они вместе употребляли алкогольные напитки. В результате чего гражданка получила смертельные ножевые ранения в живот и черепно-мозговую травму. Подозреваемого арестовали, следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье об убийстве.