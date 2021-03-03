Сиделка из Петербурга избила свою 89-летнюю подопечную

Санкт-Петербург, 3 марта. Правоохранительные органы задержали сиделку, которая подозревается в избиении пожилой женщины — своей 89-летней подопечной.

Задержанная ухаживала за пенсионеркой уже длительное время, однако совсем недавно в полицию обратилась соседка с подозрениями о том, что сиделка избивала бабушку. Когда на место случившегося, в квартиру на проспекте Народного Ополчения, прибыли полицейские, они заметили телесные повреждения у пенсионерки. По словам соседей, женщина даже угрожала бабушке убийством.

По каким причинам злоумышленница проявила подобное поведение, и что ее побудило пойти на преступление, неизвестно. Все детали и обстоятельства уточняются правоохранителями. Против сиделки будет возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). Пока подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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