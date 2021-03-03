Власти Петербурга не исключили нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией

Санкт-Петербург, 3 марта. Заболеваемость коронавирусом в Северной столице может выйти на плато, уровень которого будет выше, чем в августе 2020 года.

Аналитики Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции заявили о возможном всплеске заболеваемости. Это может произойти в том случае, если не успеет сформироваться популяционный иммунитет.

"Если достаточная популяционная иммунная прослойка в Петербурге не успеет сформироваться, не исключается переход плато в новый рост заболеваемости. Чтобы не допустить этого, необходимо активное участие жителей города в массовой вакцинации против COVID-19", — сообщили в ведомстве.

Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге увеличилось на 189,08%, количество госпитализированных увеличилось на 2,26%. Медицинские специалисты связывают это с тем, что 23 февраля было праздничным нерабочим днем. В остальном статистика имеет положительный окрас.

"Остальные показатели — количество активно больных COVID-19, а также количество случаев выздоровления — продемонстрировали спад", — уточнили в совете.

Всего в городе процедуру вакцинации прошли 253 674 человека. Полный цикл прививок завершили 112 254 человека.

Ранее оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости в России. За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 10 535 жителей страны.