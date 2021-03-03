Дополнительная «Ласточка» начнет курсировать между Петербургом и Выборгом

Санкт-Петербург, 3 марта. Еще одна «Ласточка» начнет курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Выборг в грядущие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Петербург и Выборг в праздничные выходные свяжет увеличенное количество электричек. Такое решение приняли в связи с ростом пассажирского потока по этому направлению, объяснили в пресс-службе. В расписание дополнительную «Ласточку» должны добавить уже на ближайших выходных.

Электричка отправится по маршруту из Северной столицы 6 и 7 марта в 11:30. Прибыть в Выборг она должна примерно к 12:45. Обратно поезд поедет 18:26 и прибудет в Петербург около 19:43. Подробное расписание курсирования электричек доступно на вокзалах, а также на официальном сайте железнодорожной компании.

В Самарской области тем временем планируют проработать вопрос возобновления пригородного железнодорожного сообщения из региона по направлению в Ульяновскую и Пензенскую области. Сейчас многим жителям периферии этих регионов необходимо ездить на работу в Самарскую область.