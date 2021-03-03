В Петербурге к вечеру 3 марта весеннее тепло сменится похолоданием

Санкт-Петербург, 3 марта. Весеннее тепло недолго радовало петербуржцев. Уже 3 марта в вечернее время снова станет холодно. Температура ниже нуля продержится не меньше недели.

Понижение температуры в Северную столицу принесет холодный атмосферный фронт, который заменит теплый циклон, передает «Петербургский дневник». Вечером в городе ожидается снег. Погода будет облачной с прояснениями. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в дневное время покажут от +1 до +3 градусов. К вечеру температура воздуха станет минусовой. В Ленинградской области температура составит от 1 до 4 градусов мороза. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 метров в секунду.

До этого москвичей предупредили о небольших осадках. На территории столицы и Московской области может образоваться гололедица.

Также синоптики рассказали, что в первую неделю марта в Москве погода будет неустойчивой. Вторая неделя будет еще холоднее. Во второй половине месяца температура начнет повышаться, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве столбики термометров будут показывать на первой неделе марта до 3 градусов тепла. Это на 2–3 градуса превышает норму, сообщает «Ридус».