Телефонный террорист взломал смартфон петербурженки и от ее имени сообщил о «взрыве» дома

Санкт-Петербург, 3 марта. Преступник использовал данные жительницы одного из домов на Таврической улице в центре Петербурга, чтобы заявить в полицию о якобы заложенной там бомбе.

Сообщение о том, что в доме 7а на Таврической улице прогремит взрыв, поступило на почту в полицию от женщины, которая (как выяснилось при проверке) живет в этом здании, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

В беседе с полицией она объяснила, что никаких сообщений и телефонных звонков в экстренные службы не делала, «никакого взрыва дома нет» и в помощи она не нуждается. Дом был проверен кинологами, взрывных устройств при этом не обнаружили.

Затем стражи порядка установили, что телефон петербурженки взломал неизвестный. Его личность устанавливается. Злоумышленнику может грозить от десяти до 15 лет лишения свободы.

Ранее Deita.ru сообщала о ложном минировании Алексеевской гимназии в Благовещенске. Информация о том, что в здании якобы заложена бомба, была оставлена на образовательной платформе «Дневник.ру». При этом оценки гимназистов и информация об учителях бесследно исчезли.