Аноним «заминировал» здание телерадиокомпании в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 марта. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, сообщившего об установлении тротиловых шашек в здании городской телерадиокомпании.

Об инциденте заявил начальник управления безопасности АО «Телерадиокомпания «Петербург», объяснивший, что на электронную почту пришло сообщение о «минировании». Злоумышленники требовали от полиции провести расследование в отношении лиц, занимающихся организованной преступностью в России. Со слов злоумышленника, они торгуют оружием и вымогают деньги, передает источник ФАН.

На место прибыли сотрудники полиции и специалисты. Взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один аноним «заминировал» Останкинскую телебашню в Москве, сообщало Федеральное агентство новостей. Информация о бомбе также не подтвердилась.