«Продавщица меда» похитила у пенсионера деньги из кошелька в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 марта. Женщина под видом продажи меда проникла в квартиру 95-летнего дедушки и похитила более 100 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Кража произошла из квартиры дома на Гражданском проспекте. Пожилой мужчина открыл дверь неизвестной гражданке, которая представилась продавщицей меда. Злоумышленница вошла в квартиру пенсионера и похитила из его кошелька 70 тыс. рублей и 1001 доллар США.

Сумма ущерба составила 145 тыс. рублей. Заявитель рассказал, что похитительнице на вид 40 лет, она была цыганской внешности и одета в черную одежду. Правоохранители изъяли запись с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.

Похожий случай произошел с 83-летней бабушкой в Волхове. Мошенники пришли к женщине под видом работников противопожарной службы. Они похитили у нее 120 тыс. рублей, сообщал ФАН.