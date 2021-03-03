Полиция ищет источник сообщений о «минировании» 17 школ в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 марта. В Санкт-Петербурге после ложных сообщений о минировании образовательных учреждений завели уголовное дело.

Источник ФАН в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Школы, расположенные в Петроградском, Невском, Красногвардейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Пушкинском, Приморском районах, пытались «заминировать» 24 февраля. На электронные адреса учебных заведений поступило 17 сообщений об угрозах.

После сомнительных уведомлений школы проверили. Жизни и здоровью учеников ничего не угрожало. После проверок спецслужбами большинство учреждений вернулись к работе.

Стражам порядка предстоит установить «телефонного террориста», а также выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент проводится расследование по возбужденному уголовному делу.

Ранее источник ФАН сообщал, что злоумышленники, угрожавшие взорвать несколько школ в Петербурге, требовали перевести им на телефон 1 млн рублей.