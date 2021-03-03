Мертвого младенца в одеяле обнаружила дворник в подъезде дома в Колпино

Санкт-Петербург, 3 марта. Тело новорожденного мальчика, завернутое в одеяльце, нашли на девятом этаже одной из высоток в Колпинском районе Петербурга, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Страшную находку сделала дворник. По ее словам, она убирала подъезд и на последнем этаже увидела этот пакет. Ничего не подозревая, женщина решила вынести его к мусорным контейнерам. На улице она заглянула внутрь и увидела мертвого младенца. Возраст мальчика составлял примерно 38 недель.

По данному факту возбудили дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Труп ребенка направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Следователи устанавливают личность женщины, которая родила малыша.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении тела грудного ребенка в мусорке на Киевской улице в Луге. Полиция продолжает искать его мать.