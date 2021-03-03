Сын обнаружил мать изнасилованной в петербургской коммуналке

Санкт-Петербург, 3 марта. Изнасилованную женщину с различными травмами обнаружил ее 26-летний сын в коммунальной квартире на Загребском бульваре, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Молодой человек вызвал полицию и заявил, что его мать, страдающая болезнью Альцгеймера, стала жертвой сексуального насилия. Пострадавшую 58-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому подбородка и маточное кровотечение. Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Екатеринбурге разыскивают худощавого мужчину в зеленой куртке, изнасиловавшего девушку в подъезде жилого дома. Пострадавшая обратилась в полицию, сообщал портал URA.RU.