Неоднократно пропадавшую воспитанницу детского дома разыскивают в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 марта. Девочка-подросток ушла в школу и не вернулась. В полицию обратилась педагог детского дома, которая сообщила о пропаже 15-летней девочки.

Школьница ушла из учреждения в школу во вторник. До настоящего времени она не выходит на связь. Подросток уходила и раньше.

На вид ребенку 14-16 лет, ее рост 160-170 сантиметров. Худого телосложения, европейский тип лица. Была одета в куртку темно-синего цвета, черный кардиган, брюки в клетку с полосками по бокам.

В Калининградской области разыскивали 15-летнюю девушку, которая сбежала из дома. Жители родного города девочки отзываются о ней в негативном ключе: ребенок употреблял алкоголь, много врет. Соседка позднее сообщила, что видела, как девочка покидала дом на такси.