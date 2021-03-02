Театр Льва Додина приостановил поиски четверолапой «актрисы» на роль Муму

Санкт-Петербург, 2 марта. Малый драматический театр попросил больше не присылать заявки на роль Муму в одноименном спектакле. По словам сотрудников, на объявление откликнулись слишком много людей.

Кастинг на роль дворняжки с трагической судьбой был объявлен накануне. То обстоятельство, что поиск «актрисы» остановлен, может означать, что подходящих кандидатур уже достаточно.

Ранее стало известно, что прежняя «героиня» спектакля Глаша покидает сцену. Требования к новой четверолапой звезде сцены выдвигались простые. Она должна быть девочкой, простой наружности и небольшой по размеру.

Режиссер нового фильма «Мажор» с Прилучным рассказал о трудностях на съемках боевика, сообщал ФАН. По его словам, сцену с перестрелками пришлось снимать три дня подряд.