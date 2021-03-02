Посетителей ТЦ «Мебель Сити» в Петербурге эвакуировали после сигнала системы пожаротушения

Санкт-Петербург, 2 марта. В ТЦ во второй половине дня сработала автоматическая пожарная сигнализация. Служба охраны вывела посетителей и сотрудников торгового центра на улицу.

Инцидент произошел в мебельном торговом центре на ул. Мебельная д.1 в Приморском районе города. После сигнала посетители и сотрудники центра были эвакуированы. Никто из них не пострадал. Видимых очагов возгорания обнаружено не было. На место происшествия направлены экстренные службы.

ФАН сообщал об еще одном пожаре, произошедшем в жилом здании на Большой Пороховской. Мать и сын найдены погибшими. Причины ЧП будут известны по результатам проверки.