ЗАГСы Петербурга не будут чествовать юбиляров супружеской жизни до 10 марта

Санкт-Петербург, 2 марта. Запрет на чествования юбиляров супружеской жизни в ЗАГСах Северной столицы остается под запретом до 10 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Сейчас ЗАГСы работают в соответствии с прошлогодним постановлением Роспотребнадзора. Документ подразумевает, что повторные регистрации браков остаются под запретом до 10 марта на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19, рассказали в отделе загса Василеостровского района Петербурга «Петербургскому дневнику».

Согласно данным городского комитета по делам записи актов гражданского состояния, в период действия ограничений по коронавирусу подобные мероприятия не проводятся. Известно, что в Северной столице юбиляры супружеской жизни могут бесплатно вновь зарегистрировать свой брак через 25, 50, 55, 65 и 70 лет с момента женитьбы.

Число пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Санкт-Петербуге сократилось практически в два раза. Сейчас свободными для приема зараженных COVID-19 в городе на Неве остаются 1,5 тыс. оборудованных коек.