«Гордость» Росприроднадзора: эколог о причинах бедственного положения катера «Радон» в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 марта. Эколог, член общественного совета Минприроды Сергей Грибалев возмущен отношением к катеру «Радон». По словам общественника, раньше судно было гордостью Росприроднадзора.

По словам общественника, раньше катер базировался в Выборге. На нем выходили в Финский залив, на Неву для ловли нарушителей природного законодательства. В Выборге судно было закреплено за командой, за ним ухаживали, рассказал Грибалев в беседе с ФАН.

Эколог отметил, что со сменой руководства в Росприроднадзоре кто-то посчитал, что катер надо перебазировать в Петербург. Разумеется, прежняя команда, обслуживающая катер, осталась ни с чем — переезжать в другой город было нереально.

Общественник констатировал, что на новом месте — в районе Крестовского острова — катер оказался скован льдами, в него затекала вода. Грибалев подчеркнул, что лично съездил и убился, что судно не охраняется, корма уже в воде, несмотря на заверения должностных лиц об исправлении ситуации.

Возмущенный эколог намерен обратиться к руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой, чтобы катер «Радон» получил должное обслуживание, а не погрузился на дно.