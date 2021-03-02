Попавший под поезд в Петербурге 11-летний мальчик готовится к выписке

Санкт-Петербург, 2 марта. Мать пострадавшего на железной дороге мальчика рассказала, что лечение ребенка подошло к концу. Врачи готовят его к выписке.

Врачи педиатрической академии собираются выписать ребенка, которому оторвало обе ноги товарным поездом. Мама 11-летнего мальчика рассказала ФАН, что лечение ребенка завершено и в ближайшие несколько дней он отправится домой и на реабилитацию. Перед этим ему сделали несколько сложных операций.

Ранее стало известно, что была организована проверка по факту несчастного случая на железнодорожных путях в Петербурге. Трагедия произошла на станции Товарная — Витебский во Фрунзенском районе Петербурга. Машинист поезда заметил на путях пострадавшего ребенка и сразу вызвал медиков.

Ранее мать пострадавшего подростка сообщила, что сыну понадобится пересадка кожи.