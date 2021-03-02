Стоимость комнат в старых домах Петербурга растет вслед за спросом

Санкт-Петербург, 2 марта. Комнаты в петербургских квартирах, расположенных в старом фонде, заметно выросли в цене. Об этом сообщили в пресс-службе агентства «Петербургская недвижимость».

Причем ранее роста цен среди комнат не отмечали — люди предпочитали покупать квартиры-студии в новостройках. С конца 2020 года ситуация поменялась: помещение размером 20–25 кв. м в квартирах с несколькими комнатами теперь стоит от 3 млн до 5,5 млн рублей.

Причина кроется в том, что на рынке заметно дорожает остальное жилье, пишут «Невские новости». Покупатели с ограниченным бюджетом не могут себе позволить однокомнатные квартиры рядом с центром города и рассматривают комнаты.

«Вслед за увеличением спроса растут и цены», — объяснили журналистам в агентстве.

При этом предложение на исходе: больших комнат на рынке практически не осталось, покупателям приходится довольствоваться маленькими комнатами площадью от 12 до 15 «квадратов» в четырех- и пятикомнатных квартирах. Такие помещения известны как коммуналки, которых в Северной столице огромное количество. Не все собственники комнат знают, что сдавать их можно только с согласия остальных владельцев квартиры.