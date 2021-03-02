Несогласованный ремонт Витебского вокзала вылился для «РЖД» в административный штраф

Санкт-Петербург, 2 марта. ОАО «РЖД» нарушило российское законодательство об охране объектов культурного наследия. За это организация получила штраф в размере 200 тыс. рублей.

Речь идет о самовольном ремонте вестибюля памятника федерального значения «Витебский Вокзал». Оформление потолка вестибюля Витебского вокзала прямоугольными кессонами относится к предмету охраны памятника архитектуры, а администрация вокзала закрыла их гипсокартоном. Как пояснили в «РЖД», эти меры приняты, чтобы препятствовать обрушению лепнины, которая находится в аварийном состоянии.

КГИОП подал иск в арбитражный суд Москвы. Истец просит обязать ОАО «РЖД» демонтировать данные конструкции и отреставрировать кессонированный потолок вестибюля.

На днях ФАН сообщил, что экс-глава Пенсионного фонда вошел в состав совета директоров «РЖД»