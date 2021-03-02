Количество пациентов с коронавирусом в больницах Петербурга уменьшилось на 50%

Санкт-Петербург, 2 марта. Почти в два раза сократилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. Пустыми остаются 1,5 тыс. койко-мест.

В предыдущем месяце количество госпитализаций пациентов не только с коронавирусом, но и с пневмонией сократилось более чем на 46%, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

13 городских и четыре федеральных медицинских учреждения в Санкт-Петербурге открыты для приема больных с коронавирусом. В них сейчас находятся на лечении около 6,5 тыс. петербуржцев. При этом у четверти пациентов болезнь протекает в тяжелой форме, 227 горожан дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Почти 250 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, при этом обе дозы прививки получили 101 345 человек. Только массовая вакцинация населения поможет эффективно бороться с COVID-19.