Полиция нашла живым пропавшего в Петербурге 11-летнего мальчика

Санкт-Петербург, 2 марта. Поиски пропавшего без вести школьника завершены — его нашли, здоровью мальчика ничего не угрожает, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мать школьника накануне заявила в полицию о пропаже сына, который ушел из дома ранним утром и исчез. Ночевал он не дома.

По словам горожанки, ее сын вышел из квартиры 1 марта примерно в 7:40 утра. На момент пропажи на нем были темно-зеленая куртка с салатовыми пятнами, синие ботинки, черные штаны и серая шапка. Также у ребенка с собой был черный рюкзак и синий мешок для сменной обуви.

В итоге школьника нашли живым и здоровым. Информация о том, почему он исчез, не поступала.

Без вести пропавшего шестилетнего мальчика нашли в Челябинске. Он пошел в магазин вместе со взрослым другом семьи и не вернулся, сообщал ФАН.