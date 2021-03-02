Проект кампуса ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный прошел госэкспертизу

Санкт-Петербург, 2 марта. Положительное заключение по проекту строительства кампуса Университета ИТМО на базе инновационного центра Хайпарк в городе-спутнике Южный выдала Главгосэкспертиза РФ.

Возведение кампуса будет осуществляться в два этапа. Сначала построят главный учебный корпус, затем — четыре здания общежития и улично-дорожная сеть. Всего в главном учебном корпусе будет девять зданий, которые объединят общей крышей в виде гигантского диска. На объекте разместят коворкинги для индивидуальной работы, цифровую библиотеку, фудкорт, парковки для каршеринга и кикшеринга, а также сувенирные магазины.

Главной особенностью здания станет атриум, который будет трансформироваться в конгресс-зал на две тысячи человек. Также в корпусе появятся студенческий клуб и музей технологий, науки и искусства. Здание рассчитано на работу 500 преподавателей и 1600 студентов и аспирантов. Создание Хайпарка является воплощением в жизнь указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».