Елин покинул пост вице-губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 2 марта. Смольный официально освободил от должности вице-губернатора Евгения Елина. Информацией об этом поделились в пресс-службе городской администрации.

Евгений Елин отработал последний день в правительстве Северной столицы 1 марта этого года. Теперь полномочия по контролю работы исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, которые он курировал, переданы другим вице-губернаторам, сказано в заявлении Смольного.

Так, контролем деятельности комитета имущественных отношений займется Эдуард Батанов. Максим Соколов, в свою очередь, будет заниматься работой комитета по экономической политики и стратегическому планированию, а также комитета по промышленной политике.

Известно, что Евгений Елин подал заявление об отставке 15 февраля. Информацией о решении чиновника поделились его официальные представители. Бывший вице-губернатор, как подразумевает закон РФ, отработал две недели и ушел с должности.