Названы участки дорог в Петербурге, где в марте ограничат движение

Санкт-Петербург, 2 марта. Новые ограничения движения вступают в силу в Северной столице в начале марта. Например, водители не смогут проехать по Кузнецовской улице.

Движение на участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта ограничат со 2 по 5 марта. Специалисты займутся прокладкой инженерных сетей. По нечетной стороне Пулковского шоссе от 5-го Предпортового проезда до АЗС движение перекроют 5 марта с 03:00 до 03:20. Там будут устанавливать пролетное строение.

С 1 марта по 14 октября вводится ограничение на передвижение по Киевской улице от Заозерной улицы до Московского проспекта. На этом участке запланированы работы ООО «Специализированный застройщик «АТТИК», отметили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Северной столицы.

К тому же до 7 марта будет ограничен проезд по улице Потапова от шоссе Революции до Ириновского проспекта. Ответственные организации занимаются прокладкой канализационных сетей, напомнили в Государственной административно-технической инспекции.