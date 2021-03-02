Более 14 тысяч жителей Петербурга сдали тесты на COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург, 2 марта. Обследование на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние 24 часа прошли 14 328 человек, сообщается на сайте городской администрации.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Северной столице подтвердилось 937 случаев COVID-19, всего болеющих на текущий момент насчитывается 54 980.

Общее число заражений коронавирусом достигло во вторник 369 057. С таким показателем Петербург среди российских регионов уступает лишь Москве, где зарегистрировали 981 850 заражений.

Эпидемическая обстановка в городе стабилизируется, число новых случаев COVID-19 сокращается. Кроме того, продолжается вакцинация населения. По информации на 1 марта, прививки от коронавируса получили более 250 тыс. жителей, из них полностью цикл прошли 101 345 человек.