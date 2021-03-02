Девушка погибшего в отделении полиции петербуржца пожаловалась ФАН на следствие

Санкт-Петербург, 2 марта. Житель Петербурга скончался в отделении полиции. По данному факту сотрудники СК начали проверку. Девушка погибшего заявила, что правоохранители ничего ей не говорят о результатах.

В беседе с ФАН она подчеркнула, что ей даже ничего не известно о том, что вообще удалось выявить в ходе проверочных мероприятий, никаких подробностей.

Речь идет о мужчине, которого доставили в отделение за езду без прав. По словам полицейских, ночью автомобилист внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. Врачи констатировали смерть. Через пару дней родные получили справку о том, что причиной гибели стала сердечная недостаточность.

Между тем, по неофициальным данным, на трупе погибшего были гематомы и синяки, на шее следы от силового воздействия. Все повреждения на теле засняли родственники.