Водители Петербурга временно потеряли доступ к страховым полисам

Санкт-Петербург, 2 марта. Жители Северной столицы сутки не могли приобрести или продлить полисы ОСАГО из-за обновлений Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИС ТО).

Автолюбители из Петербурга не имели доступа к прохождению технического осмотра из-за того, что его результаты также должны быть внесены в единую базу. Помимо этого водители сутки не могли получить или продлить полис ОСАГО на машину. Возникшая проблема объясняется обновлением ЕАИС ТО. Из-за запущенного процесса некоторые сервисы временно перестали обслуживаться.

Работающую в Российской Федерации систему технического осмотра автомобилей продлили еще на год. Регламентирующий это указ подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.