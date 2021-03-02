Шесть человек в Петербурге ответят за обрушение корпуса университета ИТМО

Санкт-Петербург, 2 марта. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении лиц, причастных к обрушению корпуса петербургского вуза. Одним из подсудимых является проректор образовательного учреждения.

По версии следствия, в рамках контракта частная фирма должна была отремонтировать участок фальцевой кровли здания вуза, которое является объектом культурного наследия. Гендиректор и главный инженер подрядной компании выполнили данную работу без необходимой проектной документации.

Кроме того, они сами изготовили эскизный проект. Следователи установили, что подрядчики не проходили аттестацию в области реставрации подобных объектов. Руководитель отдела Центрального района комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга знала, что работы ведутся без необходимого пакета документов. Никаких мер по сохранению объекта культурного наследия она не предприняла.

Проректор, главный инженер университета и его заместитель не следили за техническим состоянием корпуса. Они подписали акт выполненных работ, качество которых было низким. Вопрос об устранении повреждений и дефектов они не поднимали.

Халатные действия привели к частичному обрушению кровли корпуса и уничтожению имущества на 47 миллионов рублей. Работы по восстановлению оценены в 67 миллионов рублей. Подсудимые отказываются признать вину.

Бывшие чиновники в Норильске ответят перед законом за халатность. Следователи обвиняют их в непринятии должных мер после разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ-3, сообщал ФАН.