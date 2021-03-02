Пьяный петербуржец сообщил полиции о «минировании» двух улиц

Санкт-Петербург, 2 марта. Сотрудники полиции задержали мужчину, который причастен к сообщению о минировании, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

В правоохранительные органы поступил звонок от жителя Петербурга, которой заявил, что на пересечении улиц Купчинской и Будапештской якобы лежит бомба. Стражи порядка оперативно установили личность и местонахождение злоумышленника. Выяснилось, что мужчина решил пошутить, в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время проверки взрывные устройства не обнаружены. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Учеников сразу пяти школ на севере Петербурга экстренно эвакуировали после сообщений о бомбах. Угроза устроить взрыв поступила от неизвестных преступников на электронную почту, сообщало Федеральное агентство новостей.