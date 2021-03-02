Пятиклассник пропал в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 марта. Маленький житель города ушел из дома и не вернулся. Его отец забил тревогу и обратился в полицию.

По словам заявителя, его 12-летнего сына видели в последний раз возле одного из домов на Богатырском проспекте. Мальчик не отвечает на звонки уже практически сутки. Мужчина отметил, что школьник не появлялся в гостях ни у кого из своих знакомых.

Следователи установили, что подросток и раньше сбегал от родителей. Помимо этого ученик пятого класса состоит на учете в ОДН, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Обстоятельства пропажи юноши выясняются.

Правоохранители также занимаются поиском еще одного мужчины, о пропаже которого заявила его престарелая мать, сообщал ФАН.