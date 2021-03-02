Патологический вор сядет за секс со школьницей в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 марта. Сотрудники полиции задержали безработного 21-летнего горожанина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ.

К полицейским обратилась жительница Петербурга и рассказала о педофиле. По словам заявительницы, ее 13-летняя дочь, ученица седьмого класса вступала в интимные отношения со взрослым человеком. Преступление произошло в квартире фигуранта, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В ходе проверки установлено, что мужчина был четыре раза судим за кражу, а затем был осужден за секс с лицом младше 16 лет. По этой же статье он будет отвечать и на этот раз.

В Нижнем Тагиле спустя шесть лет после преступления жертва рассказала обо всем матери. Обвинение предъявлено отчиму потерпевшей. В момент преступления девочке было почти пять лет, сообщало URA.RU.