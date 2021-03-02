Жительница Петербурга чуть не убила ножом пьяного сожителя

Санкт-Петербург, 2 марта. Конфликт с применением оружия произошел в одной из многоэтажек на Предпортовом проезде. Мужчину госпитализировали с ранением в груди.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщает, что сожители поругались во время распития алкогольных напитков. В итоге 29-летняя женщина ударила ножом своего сожителя, уроженца Украины.

Медики госпитализировали его с ранением грудной клетки в тяжелом состоянии в НИИ им. Джанелидзе. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители заключили под стражу женщину, подозреваемую в убийстве мужа кухонным ножом. Преступление произошло в Мытищах, сообщало РИАМО.