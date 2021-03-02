Соседи сообщили в полицию о трупе, пролежавшем четыре дня в квартире на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 2 марта. Полиция узнала, что в одной из квартир на проспекте Ветеранов находится труп женщины с ножевыми ранениями. Ее обнаружили мертвой соседи.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что петербурженка скончалась от многочисленных ножевых ранений в живот. Ее тело в квартире пролежал около четырех дней.

Следователи подозревают в убийстве сожителя скончавшейся, который скрылся после произошедшего. Сейчас правоохранители занимаются поиском обвиняемого. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ФАН сообщал, что полиция нашла еще один разлагающийся труп в Москве. Там в своей съемной квартире скончалась 20-летняя писательница.