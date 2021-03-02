Полиция Петербурга разыскивает 11-летнего мальчика, пропавшего более суток назад

Санкт-Петербург, 2 марта. Мать 11-летнего мальчика заявила в полицию о пропаже сына — школьник ушел из дома ранним утром и пропал. Ребенок до сих пор не найден, поиски продолжаются.

По словам матери, ее сын ушел из дома еще 1 марта примерно в 7:40 утра и до сих пор не вернулся. На нем были темно-зеленая куртка с салатовыми пятнами, синие ботинки, черные штаны и серая шапка. У пропавшего русые волосы, карие глаза и нормальное телосложение. Рост составляет 145 сантиметров. Также отмечается, что у ребенка с собой был черный рюкзак и синий мешок для сменной обуви с желтыми «миньонами».

По данным полиции, ранее мальчик никогда не пропадал, конфликтов с родителями и сверстниками у него не было.

В поисках принимают участие сотрудники правоохранительных органов, а также добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

Ранее ФАН писал о семилетнем ребенке из Немана, который не вернулся домой с прогулки.