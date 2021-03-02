Памятник погибшим от COVID-19 медикам откроют в Петербурге весной

Санкт-Петербург, 2 марта. Скульптура ангела, олицетворяющего погибших во время пандемии COVID-19 медиков, в скором времени появится в Петербурге.

Памятник планируют установить 4 марта на набережной реки Карповки. Скульптура, автором которой выступил Роман Шустров, будет носить название «Печальный Ангел на Карповке». Церемония открытия запланирована на 12 часов. Такую информацию сообщили в группе стихийной акции «Стена Памяти».

«Они ушли Ангелами на небо, чтобы сохранить этот город и своих пациентов, родных, близких, коллег», — сказано в сообщении.

Предполагается, что Ангел станет своеобразным продолжением акции. Ранее на этом месте неизвестные установили фигуры «врачей-ангелов».

Не так давно стало известно, что почти 250 тысяч горожан Санкт-Петербурга уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Из них получили две дозы прививок 101 345 человек.