Жительница Колпино нашла на помойке труп новорожденного ребенка

Санкт-Петербург, 2 марта. Полиция выясняет обстоятельства смерти младенца. Его тело обнаружили возле мусорного контейнера в Колпино.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая наткнулась на страшную находку. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили женщину, работающую дворником. Она рассказала, что обнаружила подозрительный пакет на чердачном этаже дома, после чего вынесла его на улицу.

Труп малыша был направлен в морг для установления точной причины смерти. Сейчас силовики разыскивают родителей погибшего грудного ребенка. Также следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН писал о том, что полиция продолжает поиски матери найденного на помойке в Луге мертвого ребенка. Тело обнаружили 20 февраля среди кучи мусора.