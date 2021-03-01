Петербуржцы строят теплые жилища для бездомных котов

Санкт-Петербург, 1 марта. Житель города создал проект для помощи уличным котам. Для братьев наших меньших в разных уголках мегаполиса волонтеры начали строить небольшие теплые дома.

Такие хижины призваны выручить замерзающих четверолапых, которые не могут попасть в подвалы и другие помещения. В новых деревянных сооружениях животные будут чувствовать себя в безопасности, а также никто не сможет добраться до их корма. Лакомства в домики приносят неравнодушные горожане.

Укрытия для кошек добровольцы строят двух видов. Одно из них полностью закрыто, а второе представляет из себя кормушку. По словам автора проекта, первый «кошкин дом» устроен по принципу термоса. Его утепляют со всех сторон и, когда животные к нему привыкают, вход завешивают шторкой, чтобы сохранить комнатную температуру.

Цель данной инициативы — привлечь внимание к проблеме бездомных животных, населяющих разные районы города. Зимой они особенно уязвимы, ведь на улицах царит холод и недостаток пропитания.

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