Задержания журналистов на несогласованных акциях в Петербурге признали законными

Санкт-Петербург, 1 марта. Главное управление МВД по Северной столице и Ленобласти сочло законными задержания корреспондентов на митингах 23 и 31 января. Союз журналистов города остался недоволен решением.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не увидело нарушений в эпизодах с задержаниями журналистов во время незаконных акций 23 и 31 января, заявил глава пресс-службы управления Вячеслав Степченко.

Во время митингов петербургская полиция задержала десятки журналистов. Сообщается, что сотрудников СМИ доставляли в отдел для установления их личности. Если стражам порядка удавалось получить необходимое подтверждение, то корреспондентов тут же отпускали.

Уточняется, что задержанные не сделали ни одного заявления по поводу ущемления своих прав. Однако представители Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области все равно остались недовольны вердиктом и намерены обратиться в прокуратуру.

Ранее ФАН писал о том, что заочный арест Леонида Волкова, сторонника блогера Алексея Навального, признали законным в Мосгорсуде. Напомним, что Волков находится в межгосударственном розыске по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции.