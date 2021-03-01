Власти Ленобласти ослабили ограничения по коронавирусу в регионе

Санкт-Петербург, 1 марта. Жителей Ленинградской области ожидает смягчение ограничительных мер по коронавирусу, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Согласно подготовленного властями документу, Всеволожский и Сланцевский районы Ленобласти перешли из «красной» зоны в желтую, Ломоносовский и Лужский районы получили статус «зеленых». Нововведения вступили в силу 1 марта.

Все точки общепита в «красных» зонах Ленобласти могут работать без ограничений по времени. Родители снова могут присутствовать на детских мероприятиях в школах и детсадах, обязательно используя защитные маски. Также разрешены мероприятия до 300 человек в «красных» зон.