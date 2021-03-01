Власти Петербурга трудоустроили трех котов в учреждения культуры

Санкт-Петербург, 1 марта. Три пушистых питомца из котокафе «Республика котов» поступили на службу в два театра и один парк Северной столицы.

Власти Петербурга трудоустроили котов в Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Молодежный театр на Фонтанке и в Центральный парк культуры и отдыха. Церемония торжественной передачи животных в места их дальнейшей работы была приурочена ко Дню кошек.

«Сегодня еще три кота обрели новое место работы, место жизни, место службы в учреждениях культуры города. Это Театр эстрады, Центральный парк культуры и отдыха (имени С. М. Кирова) и Молодежный театр на Фонтанке», – заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Черно-белого кота Яшу отправили работать в Театр Эстрады, черную Бэтти отдали в Молодежный театр на Фонтанке, а рыжая Фиона стала счастливым сотрудником Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Все коты, которые отправляются на новое место жительства, прошли стерилизацию и вакцинацию. Предварительно на всех животных заключили договора, сообщила учредитель «Республики кошек и котов», ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. Четверолапых передали в учреждения культуры вместе с «приданым» в виде корма и средств по уходу.

Не так давно стало известно, что в Петербурге появится первый в России Союз музейных кошек. Основная деятельность организации заключается в защите подопечных и обсуждении вопросов, как узаконить положение котов в музеях или других культурных объектах.