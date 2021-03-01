Главгосэкспертиза РФ одобрила проект ледовой арены вместо СКК «Петербургский»

Санкт-Петербург, 1 марта. Проект новой ледовой арены в Санкт-Петербурге на месте СКК «Петербургский» одобрила Главгосэкспертиза РФ, сообщили в компании ООО «СКА-Арена».

Почти 30 экспертов из разных уголков страны оценили представленные расчеты. Специалисты обратили особое внимание на будущую конструкцию здания, ее надежность и безопасное функционирование на хоккейных матчах и других мероприятиях в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы.

Расчеты выполнял главный проектировщик ООО «Горка». Государственная экспертиза подтвердила конструктивную надежность проектных решений и безопасность эксплуатации объекта в будущем. Сейчас проектировщики сосредоточатся на проработке документов. Новую ледовую арену на месте ССК «Петербургский» планируется построить к осени 2022 года. На возведение здания планируется выделить около 5 млрд руб.