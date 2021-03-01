Упавший на капот иномарки столб едва не убил водителя в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 марта. Водитель автомобиля Skoda едва не погиб в ДТП. На его автомобиль упала опора ЛЭП.

Инцидент произошел в районе Полюстровского проспекта. По неустановленной пока причине водитель иномарки врезался в столб. От удара опора ЛЭП упала прямо на капот машины, едва не «похоронив» автомобилиста.

В Архангельске водитель Skoda потерял контроль над машиной и врезался в опору уличного освещения. В момент аварии автомобилист был пьян. В результате удара погибли три пассажира, сообщал ФАН.