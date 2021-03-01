В Смольном рассказали о судьбе коммерческого транспорта в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 марта. Власти Санкт-Петербурга намерены обеспечить доступ всем горожанам к социальным услугам общественного транспорта. Об этом сообщил председатель комтранса Кирилл Поляков.

Новая модель предусматривает все маршруты только по социальной схеме. Льготы будут распространяться не только на автобусы Северной столицы, но на межрегиональные и пригородные рейсы до ближайших городов и поселков Ленинградской области. Также предполагается полное отсутствие коммерческого транспорта, добавил Поляков.

Власти Петербурга следят за организацией удобного сообщения в новых застраивающихся районах. Инфраструктура не всегда позволяет обустроить дороги до заселения людей в квартиры, однако по этому вопросу идет работа. Курсирующие по Северной столице маршрутки не устраивают городское правительство. На коммерческих рейсах наблюдается большое количество ДТП, поэтому планируется полностью уйти от старого подвижного состава.

Транспортный прокурор по Северо-западу принял по видеосвязи обращения, связанные с соблюдением законодательства о безопасности на дорогах. Также граждан интересовали вопросы экологии, работа в сфере защиты прав пассажиров, в том числе инвалидов и несовершеннолетних.