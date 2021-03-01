Следком начал проверку деталей смерти бывшей солистки Little Big

Санкт-Петербург, 1 марта. Правоохранители изучают все обстоятельства смерти экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос.

По предварительным сведениям, на теле 38-летней артистки не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Ее труп направили специалистам судмедэкспертизы, которые установят точную причину смерти певицы. На основе всех полученных фактов правоохранители примут процессуальное решение, сообщил ФАН старший помощник руководителя ГСУ СК России Сергей Капитонов.

Бездыханную певицу нашла волонтер в ее квартире на Рыбацком проспекте. Кастельянос имела третью группу инвалидности и постоянно жаловалась на боли в спине, из-за которых не могла покидать постель. Также она имела большие задолженности из-за состояния своего здоровья.