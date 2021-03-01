Причиной смерти экс-участницы Little Big могла быть продолжительная болезнь

Санкт-Петербург, 1 марта. Следователи провели осмотр квартиры, в которой нашли скончавшуюся бывшую участницу группы Little Big. Они предположили, что ее смерть могла наступить в результате болезни.

По предварительным данным специалистов, вероятной причиной смерти бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос могла стать продолжительная болезнь. К таким выводам пришла оперативно-следственная группа, которая побывала в квартире звезды. Она жаловалась на сильные боли в спине и ее часто навещали помогающие ей волонтеры. Однако точную причину смерти установят после того, как будет проведено вскрытие.

Добавим, тело экс-участницы рейв-группы Little Big Анны Кастельянос нашли в ее петербургской квартире. Последнее время она не выходила из дома, ее навещали волонтеры, сообщил ФАН.