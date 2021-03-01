Экс-участница Little Big Кастельянос погрязла в долгах из-за проблем со здоровьем

Санкт-Петербург, 1 марта. Проблемы со здоровьем «вогнали» в долги певицу Анну Кастельянос. В последнее время бывшая участница Little Big жила в кредит и редко выходила из дома.

Как стало известно ФАН, задолженность по кредитным платежам экс-участницы Little Big Кастельянос составила более 140 тыс. рублей. Кроме того, у певицы был еще долг по ипотеке.

Экс-участница группы Little Big была найдена мертвой в своей петербургской квартире. Анна Кастельянос в последнее время не выходила из дома из-за проблем со здоровьем. Ее навещали волонтеры. Известно, что у Анны была третья группа инвалидности. О причинах смерти станет известно 1 марта. Назначена медицинская экспертиза.

Кастельянос закончила карьеру в группе Little Big в 2014 году. После она вела мероприятия и снималась в кино.