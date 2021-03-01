Точная причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос станет известна 1 марта

Санкт-Петербург, 1 марта. Вскрытие даст полную картину того, что на самом деле произошло с экс-участницей петербургской панк-поп-рэйв-группы Little Big Анны Кастельянос.

Судебные медики установят причину смерти Анны Кастельянос. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушку без признаков жизни нашли в ее квартире волонтеры. Они регулярно навещали певицу, которая в последнее время жаловалась на сильные боли в спине и почти не вставала с кровати.

Ее тело накануне вечером доставили в один из моргов Петербурга. Специалисты назначили проведение СМЭ, вскрытие намечено на 1 марта.

Кастельянос покинула музыкальную группу Little Big в 2014 году. Помимо карьеры певицы, она вела мероприятия и снималась в кино. У девушки была третья группа инвалидности.