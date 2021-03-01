Каналы и реки Петербурга окрасились в желтый цвет

Санкт-Петербург, 1 марта. Реки и каналы в Санкт-Петербурге с наступлением тепла окрасились в буро-желтый цвет, горожане отмечают резкий запах канализации вблизи мостов.

Петербуржцы считают, что причиной неприятного запаха стали канализационные стоки, которые попали в воду. Изменение цвета отмечено в Фонтанке, Большой Невке и в Черной речке.

Жители жаловались на зловоние возле Гренадерского, Кантемировского, Египетского и Измайловского мостов. В Смольном оперативно отреагировали на обращения горожан, представители Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности заявили, что желтый цвет воды характерен для этого времени года, и повода для беспокойства нет. Интенсивность цвета — это оптическая иллюзия, заявили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге в понедельник ожидается ухудшение погодных условий, горожан предостерегли от прогулок по мостам. МЧС прогнозирует усиление северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал изданию «Ридус» о погоде в европейской части России на ближайшее время.