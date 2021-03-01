МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 марта. Жителям Северной столицы рекомендовали закрыть окна в квартирах и воздержаться от прогулок по мостам из-за сильного ветра.

Усиление ветра ожидается в Санкт-Петербурге 1 марта. Информацией об этом поделились официальные представители местного управления МЧС со ссылкой на экспертов ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Согласно прогнозу погоды, скорость западного и северо-западного ветра разовьется до 16 метров в секунду.

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01», — передает заявление ведомства «Петербургский дневник».

Жителям и гостям Северной столицы посоветовали держать окна закрытыми и убрать вещи с балконов. Автолюбителям, в свою очередь, необходимо переставить машины подальше от деревьев и плохо укрепленных конструкций.

В первые день весны горожан также ожидает переменная облачность вместе с туманом. При этом существенных осадков не предвидится, сообщали в МЧС. Температура воздуха будет колебаться от −1 до +1 градуса.