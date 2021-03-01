Число погибших при пожаре на юге Петербурга увеличилось до двух

Санкт-Петербург, 1 марта. Пожар, разгоревшийся в одной из квартир многоэтажки на юге города, унес жизни женщины и ее взрослого сына. Причины ЧП пока неизвестны.

Пожар улице Большая Пороховская обернулся гибелью жительницы Петербурга и ее взрослого сына. Очевидцы опубликовали кадры с места события в социальных сетях.

По данным полиции, возгорание произошло в одном из многоквартирных домов в ночное время. На место происшествия прибыли спасатели, они провели эвакуацию 30 человек. На ликвидацию пожара потребовалось 30 минут. Сейчас правоохранители выясняют, что стало причиной возгорания.

Еще один пожар зафиксирован в Приморье. Там сотрудники спасательных служб смогли эвакуировать 20 человек из горящего автомагазина, сообщил ФАН.